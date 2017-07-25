Сегодня команда "Карабах" проведет свой очередной матч в Лиге чемпионов

25 июля, 2017 09:50

Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ Сегодня команда "Карабах" проведет свой очередной матч в Лиге чемпионов по футболу. Как сообщает Report, агдамский клуб в рамках своего первого матча в третьем квалификационном раунде примет молдавскую команду "Шериф". Лига чемпионов Первый матч третьего квалификационного раунда 25 июля 21:00. "Карабах" (Азербайджан) - "Шериф" (Молдова) Главный арбитр: Сергей Цинкевич Боковые арбитры: Евгений Романов, Виталий Малюстин Четвертый арбитр: Виктор Шимусик (бригада арбитров из Беларуси) Судейский наблюдатель: Ичко Лозев (Болгария) Представитель УЕФА: Куаныш Канапьянов (Казахстан) Баку. Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова