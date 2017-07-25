Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ Сегодня команда "Карабах" проведет свой очередной матч в Лиге чемпионов по футболу.
Как сообщает Report, агдамский клуб в рамках своего первого матча в третьем квалификационном раунде примет молдавскую команду "Шериф".
Лига чемпионов
Первый матч третьего квалификационного раунда
25 июля
21:00. "Карабах" (Азербайджан) - "Шериф" (Молдова)
Главный арбитр: Сергей Цинкевич
Боковые арбитры: Евгений Романов, Виталий Малюстин
Четвертый арбитр: Виктор Шимусик (бригада арбитров из Беларуси)
Судейский наблюдатель: Ичко Лозев (Болгария)
Представитель УЕФА: Куаныш Канапьянов (Казахстан)
Баку. Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова
Şamo QuliyevАвтор новости
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