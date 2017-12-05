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    Сегодня "Карабах" встретится в Италии с "Ромой"

    Агдамский клуб проведет последнюю игру в самом престижном клубном турнире континента

    Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня команда "Карабах" проведет свой последний матч в Лиге Чемпионов в сезоне 2017/18. Как сообщает Report, подопечные Гурбана Гурбанова в рамках VI тура группового раунда встретятся в гостях с "Ромой".

    "Карабах" вошел в историю как первый представитель Азербайджана, завоевавший путевку в групповой раунд самого престижного клубного турнира континента в нынешнем сезоне, азербайджанский клуб в 5 матчах проиграл 3 из них. Агдамцы проиграли чемпиону Англии "Челси" дома, и в гостях (0:6, 0:4), "Роме" уступили в Баку (1:2).

    Встреча, которая состоится в Риме, для агдамского клуба несет формальный характер, хотя и важна с точки зрения имиджа.

    Лига чемпионов

    VI тур, группа C

    5 декабря

    23:45. "Рома" (Италия) - "Карабах" (Азербайджан)

    Главный арбитр: Тобиас Штилер

    Помощники главного арбитра: Майк Пикель, Ян Зайдель

    Дополнительные помощники арбитра: Бастиан Данкерт, Харм Осмерс

    Четвертый арбитр: Кристиан Гиттельманн (все из Германии)

    Рим. Олимпийский стадион

    Состояние очков: "Челси" - 10, "Рома" - 8, "Атлетико" - 6, "Карабах" - 2.

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