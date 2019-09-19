​Сегодня «Карабах» встретится с «Севильей»

Сегодня азербайджанский «Карабах» проведет первый групповой матч в Лиги Европы УЕФА 2019/2020.

Как сообщает Report, агдамский клуб в первом туре на стадионе имени Тофика Бахрамова принимает испанскую «Севилью». Встреча состоится в 20:55 по бакинскому времени.

Впервые в истории азербайджанского футбола клуб "Карабах" пробился в групповой этап Лиги чемпионов. Подопечные Гурбан Гурбанова пять раз выступали в групповом раунде Лиги Европы. Но «скакуны» до сих пор не преодолевали этот барьер.

«Севилья» – самый частый победитель ЛЕ: целых пять раз андалузцы поднимали над головой кубок Лиги Европы, при этом ни разу не проиграв в финальных матчах.

Лига Европы УЕФА

Групповой этап, I тур

20:55. «Карабах» (Азербайджан) – «Севилья» (Испания)

Главный судья: Евгений Арановски

Судьи на линии: Семен Шлончак и Игорь Алехин

Четвертый арбитр: Ярослав Козик ( вся судейская бригада из Украины)

Судья-инспектор: Эльмир Пилав (Босния и Герцеговина)

Представитель УЕФА: Борис Станков (Болгария)

Баку, Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова.