​Сегодня «Карабах» встретится с «Севильей»

Сегодня азербайджанский «Карабах» проведет первый групповой матч в Лиги Европы УЕФА 2019/2020.
Как сообщает Report, агдамский клуб в первом туре на стадионе имени Тофика Бахрамова принимает испанскую «Севилью». Встреча состоится в 20:55 по бакинскому времени.
Впервые в истории азербайджанского футбола клуб "Карабах" пробился в групповой этап Лиги чемпионов. Подопечные Гурбан Гурбанова пять раз выступали в групповом раунде Лиги Европы. Но «скакуны» до сих пор не преодолевали этот барьер.
«Севилья» – самый частый победитель ЛЕ: целых пять раз андалузцы поднимали над головой кубок Лиги Европы, при этом ни разу не проиграв в финальных матчах.
Лига Европы УЕФА
Групповой этап, I тур
20:55. «Карабах» (Азербайджан) – «Севилья» (Испания)
Главный судья: Евгений Арановски
Судьи на линии: Семен Шлончак и Игорь Алехин
Четвертый арбитр: Ярослав Козик ( вся судейская бригада из Украины)
Судья-инспектор: Эльмир Пилав (Босния и Герцеговина)
Представитель УЕФА: Борис Станков (Болгария)
Баку, Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова.
Şamo QuliyevАвтор новости