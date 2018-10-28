Сегодня "Карабах" сыграет с "Нефтчи"

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Сегодня состоятся еще два матча IX тура Азербайджанской премьер-лиги по футболу.
Как передает Report, сначала на Байыл арене встретятся "Сабаил" и "Кешля".
В этом сезоне обе команды показывают нестабильную игру. Помимо технических побед над "Зиря" и "Карабахом", "Сабаил" отличился еще в двух играх. На данный момент, имея в активе 13 очков команда расположилась на 4-м месте. "Зиря" с 5 очками занимает 7-е место.
В последнем матче тура столкнутся "Нефтчи" и "Карабах". Эти команды начали второй круг с поражений. Флагман проиграл "Габале" со счетом 1: 3. Представитель Агдама победил "Сабаиль" дома, но из-за появления игрока, который не упоминался в протоколе, столкнулся с техническим поражением - 0: 3. В настоящее время "Нефтчи" лидирует с 19 очками. "Карабах" занимает второе место с 16 очками и одной игрой в резерве. Чтобы стать лидерами, команда под руководством Гурбана Гурбанова должна победить в этом матче.
Премьер-лига Азербайджана,
IX тур28 октября (воскресенье)
15:00. "Сабаиль" - "Кешля"
Судьи: Ингилаб Мамедов, Намиг Гусейнов, Рахил Рамазанов, Рашад Ахмедов
Судья-инспектор: Магомед Мамедов
Представитель АФФА: Мамедали Мамедов
"Баиль Арена"
17:00. "Нефтчи" - "Карабах"
Судьи: Алияр Агаев, Зейнал Зейналов, Рза Мамедов, Раван Хамзазаде
Судья-инспектор: Физули Наджафов
Представитель АФФА: Шаиг Гамидов
"Баксель Арена"
В первый день игры "Сабах" победил "Зиря" со счетом 2: 1. На матче "Сумгаит" - "Габала" была зафиксирована ничья.
News DepartmentАвтор новости
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