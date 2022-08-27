Премьер-лига Азербайджана: "Карабах" примет "Шамахы", а "Сабаил" "Кяпаз"

Сегодня в Премьер-лиге Азербайджана по футболу состоятся еще две игры IV тура.

Сегодня в Премьер-лиге Азербайджана по футболу состоятся еще две игры IV тура

Как сообщает Report, в первом матче дня "Сабаил" примет "Кяпаз".

На данный момент хозяева поля занимают 8-е место с 1 очком, а представитель Гянджи, проигравший все 3 матча, находится на последнем - 10-м месте.

Во втором поединке чемпион "Карабах" встретится с "Шамахы".

Премьер-лига Азербайджана

IV тур

27 августа (суббота)

18:00. "Сабаил" - "Кяпаз"

Судьи: Турал Гурбанов, Муслим Алиев, Вюсал Мамедов, Намиг Бекиров

Судья-инспектор: Омар Пашаев.

"ASCO Arena".

20:30. "Карабах" - "Шамахы"

Судьи: Ниджат Исмаиллы, Джаваншир Юсифов, Эйюб Ибрагимов, Джавид Джалилов

Судья-инспектор: Иманхан Султани.

"Азерсун Арена".

Отметим, что в первых двух играх тура "Сумгайыт" сыграл вничью с "Туран Товуз" - 0:0, а "Нефтчи" одолел "Зиря" - 2:1.