Премьер-лига Азербайджана: "Карабах" примет "Шамахы", а "Сабаил" "Кяпаз"

Сегодня в Премьер-лиге Азербайджана по футболу состоятся еще две игры IV тура
Как сообщает Report, в первом матче дня "Сабаил" примет "Кяпаз".
На данный момент хозяева поля занимают 8-е место с 1 очком, а представитель Гянджи, проигравший все 3 матча, находится на последнем - 10-м месте.
Во втором поединке чемпион "Карабах" встретится с "Шамахы".
Премьер-лига Азербайджана
IV тур
27 августа (суббота)
18:00. "Сабаил" - "Кяпаз"
Судьи: Турал Гурбанов, Муслим Алиев, Вюсал Мамедов, Намиг Бекиров
Судья-инспектор: Омар Пашаев.
"ASCO Arena".
20:30. "Карабах" - "Шамахы"
Судьи: Ниджат Исмаиллы, Джаваншир Юсифов, Эйюб Ибрагимов, Джавид Джалилов
Судья-инспектор: Иманхан Султани.
"Азерсун Арена".
Отметим, что в первых двух играх тура "Сумгайыт" сыграл вничью с "Туран Товуз" - 0:0, а "Нефтчи" одолел "Зиря" - 2:1.