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Премьер-лига Азербайджана: "Карабах" примет "Шамахы", а "Сабаил" "Кяпаз"

Премьер-лига Азербайджана: "Карабах" примет "Шамахы", а "Сабаил" "Кяпаз" Сегодня в Премьер-лиге Азербайджана по футболу состоятся еще две игры IV тура.
Футбол
27 августа 2022 г. 07:54
Премьер-лига Азербайджана: Карабах примет Шамахы, а Сабаил Кяпаз
Courtesy İmage

Сегодня в Премьер-лиге Азербайджана по футболу состоятся еще две игры IV тура

Как сообщает Report, в первом матче дня "Сабаил" примет "Кяпаз".

На данный момент хозяева поля занимают 8-е место с 1 очком, а представитель Гянджи, проигравший все 3 матча, находится на последнем - 10-м месте.

Во втором поединке чемпион "Карабах" встретится с "Шамахы".

Премьер-лига Азербайджана

IV тур

27 августа (суббота)

18:00. "Сабаил" - "Кяпаз"

Судьи: Турал Гурбанов, Муслим Алиев, Вюсал Мамедов, Намиг Бекиров

Судья-инспектор: Омар Пашаев.

"ASCO Arena".

20:30. "Карабах" - "Шамахы"

Судьи: Ниджат Исмаиллы, Джаваншир Юсифов, Эйюб Ибрагимов, Джавид Джалилов

Судья-инспектор: Иманхан Султани.

"Азерсун Арена".

Отметим, что в первых двух играх тура "Сумгайыт" сыграл вничью с "Туран Товуз" - 0:0, а "Нефтчи" одолел "Зиря" - 2:1.

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Версия на азербайджанском языке Bu gün "Qarabağ" "Şamaxı"nı, "Səbail" "Kəpəz"i qəbul edəcək

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