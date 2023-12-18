"Карабах" примет "Нефтчи" в центральном матче 17-го тура Премьер-лиги

Сегодня будут подведены итоги 17-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Сегодня будут подведены итоги 17-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report , в центральном матче тура на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова агдамский "Карабах" примет бакинский "Нефтчи".

Начало игры запланировано на 20:00.

Это будет 93-я встреча команд в рамках игр чемпионата страны. В предыдущих 92 матчах "скакуны" одержали 38 побед и 31 раз сыграли вничью, лишь в 23 играх победу праздновали "нефтяники". По числу забитых и пропущенных мячей агдамский клуб также имеет преимущество 118-83.

В то же время "Карабах" не проигрывает своему принципиальному сопернику на протяжении девяти игр. Однако "Нефтчи" в числе команд, пропустивших в этом сезоне наименьшее количество голов. В пассиве "черно-белых" всего 15 мячей, является третьим показателем.

"Карабах" занимает первое место в турнирной таблице с 35 очками, "Нефтчи" набрал на десять очков меньше и занимает пятое место.