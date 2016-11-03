Сегодня "Карабах" и "Габала" выйдут на решающую игру в Лиге Европы

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня "Карабах" и "Габала" проведут очередные игры
Как сообщает Report, выступающий в группе J "Карабах" будет играть на выезде, а "Габала" в группе С - дома.
"Габала", проигравшая во всех проведенных играх, примет французский клуб "Сент-Этьен". Другой матч в группе состоится между немецким клубом "Майнц" и бельгийским "Андерлехтом".
"Карабах" выйдет на решающий матч с греческим ПАОК. В другой игре группы "Фиорентина" примет чешскую команду "Слован".
Лига Европы, групповые игры, IV тур
Группа C
22:00. "Габала" (Азербайджан) - "Сент-Этьен" (Франция)
Главный судья: Карлос Дель Серро Гранде
Боковые судьи: Хуан Карлос Юсто Хименес, Роберто Алонсо Фернандес
Дополнительные судьи-помощники: Хуан Мартинес Мунуэра, Иньяки Виканди Гарридо
Четвертый судья: Абрахам Альварес Кантон (все из Испании)
Судья-инспектор: Мухаррем Зихни Аксой (Турция)
Представитель УЕФА: Аристидис Ставропулос (Греция)
Баку, Bakcell Arena
Группа J
0:05. ПАОК (Греция) - "Карабах" (Азербайджан)
Главный тренер: Джон Битон
Судьи боковой линии: Дуглас Поттер, Аластаир Мазер
Дополнительные помощники судей: Стивен Маклин, Дональд Робертсон
Четвертый судья: Шон Карр (все из Шотландии)
Судья-инспектор: Дарко Чеферин (Словения)
Представители УЕФА: Геннадий Скуртул (Молдова)
Салоники, стадион Tumba
Rövşən ƏhlimanoğluАвтор новости
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