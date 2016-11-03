Сегодня "Карабах" и "Габала" выйдут на решающую игру в Лиге Европы

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня "Карабах" и "Габала" проведут очередные игры

Как сообщает Report, выступающий в группе J "Карабах" будет играть на выезде, а "Габала" в группе С - дома.

"Габала", проигравшая во всех проведенных играх, примет французский клуб "Сент-Этьен". Другой матч в группе состоится между немецким клубом "Майнц" и бельгийским "Андерлехтом".

"Карабах" выйдет на решающий матч с греческим ПАОК. В другой игре группы "Фиорентина" примет чешскую команду "Слован".

Лига Европы, групповые игры, IV тур

Группа C

22:00. "Габала" (Азербайджан) - "Сент-Этьен" (Франция)

Главный судья: Карлос Дель Серро Гранде

Боковые судьи: Хуан Карлос Юсто Хименес, Роберто Алонсо Фернандес

Дополнительные судьи-помощники: Хуан Мартинес Мунуэра, Иньяки Виканди Гарридо

Четвертый судья: Абрахам Альварес Кантон (все из Испании)

Судья-инспектор: Мухаррем Зихни Аксой (Турция)

Представитель УЕФА: Аристидис Ставропулос (Греция)

Баку, Bakcell Arena

Группа J

0:05. ПАОК (Греция) - "Карабах" (Азербайджан)

Главный тренер: Джон Битон

Судьи боковой линии: Дуглас Поттер, Аластаир Мазер

Дополнительные помощники судей: Стивен Маклин, Дональд Робертсон

Четвертый судья: Шон Карр (все из Шотландии)

Судья-инспектор: Дарко Чеферин (Словения)

Представители УЕФА: Геннадий Скуртул (Молдова)

Салоники, стадион Tumba