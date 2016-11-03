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    Сегодня "Карабах" и "Габала" выйдут на решающую игру в Лиге Европы

    Обе команды должны обязательно выиграть

    Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня "Карабах" и "Габала" проведут очередные игры

    Как сообщает Report, выступающий в группе J "Карабах" будет играть на выезде, а "Габала" в группе С - дома. 

    "Габала", проигравшая во всех проведенных играх, примет французский клуб "Сент-Этьен". Другой матч в группе состоится между немецким клубом "Майнц" и бельгийским "Андерлехтом". 

    "Карабах" выйдет на решающий матч с греческим ПАОК. В другой игре группы "Фиорентина" примет чешскую команду "Слован". 

    Лига Европы, групповые игры, IV тур

    Группа C 

    22:00. "Габала" (Азербайджан) - "Сент-Этьен" (Франция)

    Главный судья: Карлос Дель Серро Гранде

    Боковые судьи: Хуан Карлос Юсто Хименес, Роберто Алонсо Фернандес

    Дополнительные судьи-помощники: Хуан Мартинес Мунуэра, Иньяки Виканди Гарридо

    Четвертый судья: Абрахам Альварес Кантон (все из Испании)

    Судья-инспектор: Мухаррем Зихни Аксой (Турция)

    Представитель УЕФА: Аристидис Ставропулос (Греция)

    Баку, Bakcell Arena

    Группа J 

    0:05. ПАОК (Греция) - "Карабах" (Азербайджан)

    Главный тренер: Джон Битон

    Судьи боковой линии: Дуглас Поттер, Аластаир Мазер

    Дополнительные помощники судей: Стивен Маклин, Дональд Робертсон

    Четвертый судья: Шон Карр (все из Шотландии)

    Судья-инспектор: Дарко Чеферин (Словения)

    Представители УЕФА: Геннадий Скуртул (Молдова)

    Салоники, стадион Tumba

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