Сегодня исполняется 100 лет со дня рождения легендарного Тофика Бахрамова

Сегодня исполняется 100 лет со дня рождения всемирно известного азербайджанского футбольного арбитра Тофика Бахрамова.

Сегодня исполняется 100 лет со дня рождения всемирно известного азербайджанского футбольного арбитра Тофика Бахрамова.

Как сообщает Report, человек, чье имя навсегда вписано в историю мирового футбола, родился в 29 января 1925 году в Баку.

Путь Тофика Бахрамова в футболе начался в 1940 году, когда в возрасте 15 лет он начал играть за молодежную команду "Спартак". Позже он перешел в клуб "Нефтяник" (ныне "Нефтчи"). Однако серьезная травма ноги поставила крест на его карьере футболиста. Но Бахрамов не отчаялся и решил продолжить свой путь в качестве судьи.

Уже в 26 лет Тофик Бахрамов начал судить матчи чемпионата СССР, а спустя 14 лет получил звание судьи международной категории. Его звездный час настал в 1966 году, когда он был приглашен на чемпионат мира в Англию.

Бахрамов был назначен лайнсменом на легендарный финальный матч между сборными Англии и ФРГ на стадионе "Уэмбли". Именно он засчитал спорный гол Джеффри Херста, который впоследствии принес победу англичанам. Это историческое решение сделало Бахрамова единственным лайнсменом в истории, получившим "Золотой свисток" - награду, которая обычно вручается только главным судьям. После этой встречи королева Великобритании подарила ему золотой свисток и копию футбольного кубка с богиней Никой.

Всего на ЧМ-1966 Тофик Бахрамов был главным судьей одного матча и лайнсменом в трех играх. Он также судил матчи ЧМ-1970 в Мексике, ЕВРО-1968 и ЕВРО-1972. Бахрамов стал первым азербайджанским и совестким арбитром, назначенным на финал еврокубков - в 1972 году он судил финал Кубка УЕФА между "Вулверхэмптоном" и "Тоттенхэмом".

Он также судил матч Межконтинентального кубка 1972 года между "Аяксом" и "Индепендьенте" и был лайнсменом в матче "Эстудиантес" - "Манчестер Юнайтед".

После завершения карьеры в 1975 году Тофик Бахрамов продолжил вносить вклад в развитие азербайджанского футбола, занимаясь обучением молодых судей. Он стал первым председателем Комитета судей АФФА, а позже - генеральным секретарем организации.

Тофик Бахрамов скончался 26 марта 1993 года, но память о нем живет. Главный стадион Баку носит его имя, там же установлен памятник легендарному арбитру. О его жизни снят документальный фильм.