​Сегодня их день - ВИДЕО

Клуб "Нефтчи" подготовил сюжет по случаю 28 Мая – Дня Республики.

Как передает Report, авторы сюжета привели параллели между клубом и Азербайджанской Демократической Республикой под девизом "Прошлое наше, будущее наше".

В видеоматериале говорится: "Те, кто заявляют о нашем историческом существовании миру – это те, кто написал нашу историю. Или они - сама история. Сегодня их день. Мы сказали 102 года назад и говорим сегодня: "Прошлое наше, будущее наше". И 102 года назад, и сегодня наш дух, наши слова и мы сами свободны".

Затем в сюжете показаны интервью с капитанами основного состава клуба, а также команд U-19 и U-14 и U-11 - Эмина Махмудова, Мехмета Али Серина, Мурада Мамедова и Рустама Гусейнли соответственно.