Сегодня ФИФА назовет самого лучшего главного тренера и футболиста года

Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня будут объявлены победители ежегодной премии Международной федерации футбола (ФИФА) The Best. Церемония пройдет в Лондоне.

Как сообщает Report, на мероприятии, которое стартует в 22:30 по бакинскому времени, будут объявлены лучший главный тренер и футболист 2018 года.

На церемонию получили приглашения главные тренеры 211 национальных ассоциаций, являющихся членами ФИФА, а также члены 6 конфедераций.

Главный тренер сборной Азербайджана и клуба "Карабах" Гурбан Гурбанов отказался от участия на конференции, посвященной итогам чемпионата мира ФИФА 2018 года и в церемонии вручения премии ФИФА The Best. Причиной такого решения 46-летний специалист назвал предстоящие важные матчи с "Габалой" в Премьер-лиге Азербайджана, который состоится 23 сентября. На мероприятии отправились генеральный секретарь АФФА Эльхан Мамедов и технический директор АФФА Бернхард Липперт.