Сегодня "Фенербахче" и "Галатасарай" встретятся в 387-й раз

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Сегодня в рамках 26-ого тура Суперлиги Турции встретятся команды "Фенербахче" и "Галатасарай".

Как сообщает Report, матч пройдет на стадионе "Шюкрю Сараджоглу" и начнется в 20:00 по бакинскому времени. Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Бюлентом Йылдырымом.

Извечные соперники встретятся в 387-й раз за историю и в 122-й раз в рамках чемпионата страны. Из 386 встреч "Фенербахче" победил в 146 играх, 123 победы за командой соперника, а остальные 117 матчей завершились вничью. Соотношение забитых голов - 532:482.

В играх чемпионата за командой "Галатасарая" 50 побед, у "Фенербахче" - 33 победы, 38 матчей между командами завершились ничьей. Соотношение забитых голов - 154:116.