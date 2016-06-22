​Сегодня четырьмя матчами завершится групповой этап Евро-2016

Баку. 22 Июня. REPORT.AZ/ В среду четырьмя матчами завершится групповой этап Евро-2016.

Как передает Report, в Лионе сразятся сборные Венгрии и Португалии.

Дружина Бернда Шторка, набрав после двух туров 4 очка, возглавляет таблицу, а подопечные Фернанду Сантуша, имеющие в активе 2 балла, делят 2-3 места.

Напомним, что венгры стартовали с победы над австрийцами (2:0), а во втором поединке разошлись миром с исландцами (1:1). Что же касается "европейских бразильцев", то они в первом туре сыграли вничью со сборной Исландии (1:1), а во втором - футболистами из Австрии (0:0).

Отметим, что в восьми предыдущих очных встречах соперники выиграли по два матча и четырежды разошлись миром.

В параллельном поединке сразятся сборные Исландии и Австрии.

Дружина Ларса Лагербака с двумя очками делит 2-3 строчки, а подопечные Марсело Коллер, набрав после двух туров 1 балл, замыкают квартет F.

Скандинавы стартовали с ничьей с португальцами (1:1), а во втором матче разошлись миром с венграми (1:1). Что же касается австрийцев, то они в первом туре уступили сборной Венгрии (0:2), а во втором сыграли вничью с "европейскими бразильцами".

В предыдущих трех очных встречах исланджам ни разу не удалось одолеть предстоящего противника, дважды сыграв с ним вничью и однажды проиграв.

Вечером состоятся еще два матча заключительного тура группового этапа Евро-2016. В Лилле сыграют сборные Италии и Ирландии.

Дружина Антой Конте, со 100% результатом лидирует в группе Е, а подопечные Мартина О'Нила, имеющие в активе одно очко, делят 3-4 места.

"Скуадра адзурра" стартовала с победы над бельгийцами (2:0), а во втором матче взяла верх над шведами (1:0). Что же касается "Парней в зеленом", то они в первом туре разошлись миром со сборной Швеции (1:1), а во втором уступили "Красным дъяволам" (0:3).

В предыдущих 13 очных итальянцы праздновали успех 8 раз при трех ничьих и двух поражений.

В параллельном поединке сойдутся сборные Швеции и Бельгии.

Дружина Эрика Хамрена, набрав после двух туров один балл, делит 3-4 строчки, а подопечные Марка Вильмотса, имеющие в активе 3 очка, расположились на 2-ом месте.

"Тре крунур" стартовали с ничьей с ирландцами (1:1), а во втором матче проиграли итальянцам (0:1). Что же касается "Красных дъяволов", то они в первом туре уступили сборной Италии (0:2), а во втором разгромили "Парней в зеленом" (3:0).

В предыдущих семи очных встречах шведы оказывались дважды, 4 раза проиграли и в одном поединке разошлись миром.