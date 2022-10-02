Сегодня будут сыграны последние матчи восьмого тура Премьер-лиги Азербайджана

Сегодня будут подведены итоги восьмого тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Сегодня будут подведены итоги восьмого тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report , в третий игровой день состоятся два матча.

"Шамахы" будет принимать бакинский "Сабах". Столичный клуб занимает третье место с 16 очками, а его противник - последнее, 10 место, набрав два очка. До сих пор команды встречались в чемпионате 14 раз. В пяти из них сильнее оказался хозяева поля, в четырех - гости. "Шамахы" превосходит "Сабах" и по соотношению забитых мячей 16:14.

Заключительная игра тура состоится в Сумгайыте. Одноименный клуб примет гянджинский "Кяпаз". В настоящее время команды, набравшие по три очка, делят 8-9 места. Клубы встречались до сих пор 20 раз. В очных встречах лидирует "Сумгайыт" с восемью победами против пяти у "Кяпаза". В соотношении забитых голов представитель Гянджи также уступает сопернику - 28:22.

Премьер-лига Азербайджана

VIII тур

2 октября (воскресенье)

15:30. "Шамахы" - "Сабах"

Судьи: Турал Гурбанов, Эльшад Абдуллаев, Вюсал Мамедов, Эмин Алиев

Судья-инспектор: Бабек Гулиев

Шамахинский городской стадион.

18:00. "Сумгайыт" - "Кяпаз"

Судьи: Кямал Умудлу, Парвин Талыбов, Муслим Алиев, Али Алиев

Судья-инспектор: Гюлага Джабаров

"Капитал Банк Арена".

Напомним, что в предыдущих играх тура "Габала" обыграла "Сабаил" со счетом 2:1, "Зира" - "Туран Товуз" - 3:1, а "Карабах" - "Нефтчи" - 3:1.