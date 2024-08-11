Сегодня будут подведены итоги второго тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу

Сегодня завершатся матчи второго тура азербайджанской Премьер-лиги по футболу.

Сегодня завершатся матчи второго тура азербайджанской Премьер-лиги по футболу.

Как сообщает Report , в последний игровой день пройдут два матча.

Сначала "Туран Товуз" примет "Сумгайыт". Подопечные Гурбана Бердыева дома попытаются завоевать первую в сезоне победу. Начало матча запланировано на 18:45.

Вторая встреча дня пройдет на "Банк Республика Арене" в поселке Масазыр Абшеронского района, где в бакинском дерби сойдутся "Сабах" и "Зиря". Оба клуба представляют страну в Лиге конференций УЕФА. Стартовый свисток прозвучит в 21:00.

Отметим, что в предыдущих матчах тура "Карабах" выиграл у "Кяпаза" со счетом 3:0, "Араз Нахчыван" минимально обыграл "Шамахы", а матч между "Сабаил" и "Нефтчи" завершился вничью – 1:1.