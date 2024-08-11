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Сегодня будут подведены итоги второго тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу

Сегодня будут подведены итоги второго тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу Сегодня завершатся матчи второго тура азербайджанской Премьер-лиги по футболу.
Футбол
11 августа 2024 г. 10:02
Сегодня будут подведены итоги второго тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу

Сегодня завершатся матчи второго тура азербайджанской Премьер-лиги по футболу.

Как сообщает Report, в последний игровой день пройдут два матча.

Сначала "Туран Товуз" примет "Сумгайыт". Подопечные Гурбана Бердыева дома попытаются завоевать первую в сезоне победу. Начало матча запланировано на 18:45.

Вторая встреча дня пройдет на "Банк Республика Арене" в поселке Масазыр Абшеронского района, где в бакинском дерби сойдутся "Сабах" и "Зиря". Оба клуба представляют страну в Лиге конференций УЕФА. Стартовый свисток прозвучит в 21:00.

Отметим, что в предыдущих матчах тура "Карабах" выиграл у "Кяпаза" со счетом 3:0, "Араз Нахчыван" минимально обыграл "Шамахы", а матч между "Сабаил" и "Нефтчи" завершился вничью – 1:1.

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Версия на азербайджанском языке Bu gün Azərbaycan Premyer Liqasında II tura yekun vurulacaq

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