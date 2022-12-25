Сегодня будут подведены итоги первого круга Премьер-лиги Азербайджана по футболу

Сегодня в Премьер-лиге Азербайджана по футболу будут подведены итоги первого круга.

Сегодня в Премьер-лиге Азербайджана по футболу будут подведены итоги первого круга.

Как сообщает Report , в заключительном матче XVIII тура чемпионата "Зиря" примет "Кяпаз".

Хозяева на данный момент занимают четвертую строчку турнирной таблицы с 27 очками, а гостевая команда - девятое с 11 очками.

До сих пор стороны встречались в чемпионатах страны 13 раз. Бакинский клуб выигрывал шесть из этих встреч, представитель Гянджи - три, остальные четыре матча завершились вничью. По соотношению мячей лидирует команда Рашада Садыгова - 18:12.

"Зиря" не проигрывала в последних пяти матчах и выигрывала последние четыре домашних матча.

Премьер-лига Азербайджана

XVIII тур

25 декабря (воскресенье)

15:00. "Зира" - "Кяпаз"

Судьи: Ниджат Исмаиллы, Муслим Алиев, Зохраб Аббасов, Фарид Гаджиев

Судья-инспектор: Бабек Гулиев

Представитель АФФА: Эмин Джафаров

Стадион спортивного комплекса "Зиря".

Отметим, что в предыдущих матчах тура "Нефтчи" дома обыграл "Шамахы" со счетом 3:0, "Сабах" разгромил "Сумгайыт" - 6:0, а "Карабах" оказался сильнее "Сабаил" (3:0). В матче между "Габалой" и "Туран Товузом" была зафиксирована безголевая ничья.