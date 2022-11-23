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Сегодня будут подведены итоги 1/8 финала Кубка Азербайджана по футболу

Сегодня будут подведены итоги 1/8 финала Кубка Азербайджана по футболу Сегодня будут подведены итоги 1/8 финала Кубка Азербайджана по футболу.
Футбол
23 ноября 2022 г. 07:33
Сегодня будут подведены итоги 1/8 финала Кубка Азербайджана по футболу

Сегодня будут подведены итоги 1/8 финала Кубка Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, во второй игровой день пройдут еще три матча.

"Мингячевир" примет "Зиря", а "Кяпаз" - "Сумгайыт". Победитель первой пары в 1/4 финала сыграет с "Нефтчи", а победивший во втором противостоянии сыграет с "Туран Товуз".

В последнем матче раунда "Сабах" дома примет "Гарадаг Локбатан". Сильнейший пары сойдется в противостоянии с "Сабаилом" в четвертьфинале.

Кубок Азербайджана, 1/8 финала

23 ноября (среда)

"Мингячевир" - "Зиря"
Судьи: Эмин Алиев, Эльман Керимов, Эльмин Сулейманов, Акбар Ахмедов
Судья-инспектор: Рамиль Диниев
Мингячевирский городской стадион имени Яшара Мамедзаде, 14:00 (прямая эфир/pfl.az)

"Кяпаз" - "Сумгайыт"
Судьи: Ингылаб Мамедов, Намиг Гусейнов, Теймур Теймуров, Кямран Алиев
Судья-инспектор: Амрах Ибрагимов
Гянджинский городской стадион, 14:00 (прямой эфир/CBC Sport)

"Сабах" - "Карадаг Локбатан"
Судьи: Сабухи Байрамов, Тарлан Талибзаде, Керим Зейналов, Фарида Лутфалиева
Судья-инспектор: Бабек Гулиев
"Банк Республика Арена", 17:00 (прямой эфир/CBC Sport)

Отметим, что в первых играх 1/8 финала "Сабаил" обыграл ЦСКА со счетом 4:0, "Туран Товуз" одолел "Шамахы" (1:0), а "Габала" разгромил "Араз Нахчыван" со счетом 5:0.

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