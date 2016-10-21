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    Сегодня будет объявлен талисман чемпионата мира по футболу 2018 года

    Талисман будет выбран всенародным голосованием

    Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Талисман чемпионата мира по футболу 2018 года будет объявлен в пятницу в рамках программы "Вечерний Ургант" на Первом канале.

    Как передает Report, талисман будет выбран всенародным голосованием, финалистами которого стали Волк, Кот и Тигр.

    Голосование было запущено 23 сентября на специальной странице на официальном сайте Международной федерации футбола (ФИФА) и страничках организации в социальных сетях и завершилось в 21:18 четверга. В пятницу все желающие могут проголосовать на сайте Первого канала. Передача "Вечерний Ургант" выйдет в эфир в 00:30 по Баку.

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