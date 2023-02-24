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Сегодня будет дан старт XXIV туру Премьер-лиги Азербайджана по футболу

Сегодня будет дан старт XXIV туру Премьер-лиги Азербайджана по футболу Сегодня будет дан старт XXIV туру Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Футбол
24 февраля 2023 г. 07:30
Сегодня будет дан старт XXIV туру Премьер-лиги Азербайджана по футболу

Сегодня будет дан старт XXIV туру Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, в первый игровой день пройдут две встречи.

В первом противостоянии дня "Туран Товуз" дома сыграет с "Зиря". На данный момент хозяева занимают 6-ю строчку турнирной таблицы с 26 очками, гости идут на 4-м месте с 32 очками.

Команды встречались в национальном первенстве всего два раза. В обоих матчах столичный клуб обыгрывал соперника (соотношение забитых мячей 5:2).

Во второй игре дня "Габала", находящаяся на 5-м месте с 31 очком, на выезде сыграет с "Сабаилом" (10-место, 16 очков). В 21 очном поединке победу 11 раз праздновал провинциальный клуб, представитель столицы оказывался сильнее в пяти матчах. В соотношении забитых мячей "Габала" обладает почти двукратным преимуществом - 37:21.

Премьер-лига Азербайджана
XXIV тур
24 февраля (пятница)

14:00. "Туран Товуз" - "Зиря"
Судьи: Рауф Аллахвердиев, Парвин Талыбов, Зохраб Аббасов, Намиг Бакиров
VAR: Вугар Гасанлы
AVAR: Вусал Мамедов
Судья-инспектор: Анар Салманов
Представитель АФФА: Эльдениз Мусаев
Товузский городской стадион.

19:00. "Сабаил" - "Габала"
Судьи: Джавид Джалилов, Муслим Алиев, Кямран Байрамов, Турал Гурбанов
VAR: Эльчин Масиев
AVAR: Рахиль Рамазанов
Судья-инспектор: Омар Пашаев
Представитель АФФА: Рамиз Мустафаев
"АСКО Арена".

Отметим, что матчи тура "Шамахы" - "Сабах" и "Сумгайы" - "Кяпаз" состоятся 25 февраля, а игра между "Карабахом" и "Нефтчи" - 27 февраля.

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Версия на азербайджанском языке Bu gün Azərbaycan Premyer Liqasında XXIV tura start veriləcək

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