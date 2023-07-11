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Сегодня будет дан старт первому квалификационному раунду Лиги чемпионов УЕФА

Сегодня будет дан старт первому квалификационному раунду Лиги чемпионов УЕФА Сегодня будет дан старт играм в рамках первого квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов УЕФА 2023/2024 сезона.
Футбол
11 июля 2023 г. 08:00
Сегодня будет дан старт первому квалификационному раунду Лиги чемпионов УЕФА

Сегодня будет дан старт играм в рамках первого квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов УЕФА 2023/2024 сезона.

Как сообщает Report, в первый игровой день будет проведено 10 матчей.

Чемпион Азербайджана "Карабах" на выезде сыграет с гибралтарским "Линкольном".

Польский "Ракув" и эстонская "Флора", которые являются потенциальными соперники агдамского клуба во II квалификационном раунде туре, сойдутся в Ченстохове. Встреча начнется в 22:00 по бакинскому времени.

Лига чемпионов УЕФА
Первый квалификационный раунд, первые игры
11 июля

19:00. "Урарту" (Армения) - "Зриньски" (Босния и Герцеговина)

19:30. "Линкольн" (Гибралтар) – "Карабах" (Азербайджан)

20:00. "Жальгирис" (Литва) – "Струга" (Северная Македония)

22:00. "Олимпия" (Словения) - "Валмиера" (Латвия)

22:00. "Ракув" (Польша) - "Флора" (Эстония)

22:00. "Хамрун" (Мальта) - "Маккаби" (Хайфа, Израиль)

22:45. "Балкани" (Косово) – "Лудогорец" (Болгария)

22:45. "Шэмрок Роверс" (Ирландия) — "Брейдаблик" (Исландия)

22:45. "Клаксвик" (Фарерские острова) – "Ференцварош" (Венгрия)

22:45. "Партизани" (Албания) - БАТЭ (Беларусь).

Отметим, что остальные пять игр данного раунда пройдут 12 июля, команды сыграют ответные матчи ответные матчи 18-19 июля.

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Версия на азербайджанском языке Çempionlar Liqasında I təsnifat mərhələsinə start verilir

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