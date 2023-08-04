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Сегодня будет дан старт новому сезону Премьер-лиги Азербайджана по футболу

Сегодня будет дан старт новому сезону Премьер-лиги Азербайджана по футболу Сегодня будет дан старт сезону 2023/2024 Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Футбол
4 августа 2023 г. 07:30
Сегодня будет дан старт новому сезону Премьер-лиги Азербайджана по футболу

Сегодня будет дан старт сезону 2023/2024 Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, матч открытия состоится в Баку. Дебютант чемпионата "Араз-Нахчыван" примет "Туран Товуз". Матч, который состоится на "Далга Арене", начнется в 20:00.

Команды до этого не встречались в рамках официальных матчей премьер-лиги.

Премьер-лига Азербайджана
I тур
4 августа

20:00. "Араз-Нахчыван" - "Туран Товуз"
Судьи: Ингилаб Мамедов, Намиг Гусейнов, Асиман Азизли, Кямран Алиев
VAR: Раван Гамзазаде
AVAR: Муслим Алиев
Судья-инспектор: Вюсал Алиев
Представитель АФФА: Эльгиз Аббасов
"Далга Арена".

Отметим, что матчи тура "Сабаил" - "Сумгайыт" и "Карабах" - "Зиря" состоятся 5 августа, а встречи "Кяпаз" - "Нефтчи" и "Сабах" - "Габала будут сыграны 6 августа.

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