Сегодня будет дан старт новому сезону Премьер-лиги Азербайджана по футболу

Сегодня будет дан старт сезону 2023/2024 Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Сегодня будет дан старт сезону 2023/2024 Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report , матч открытия состоится в Баку. Дебютант чемпионата "Араз-Нахчыван" примет "Туран Товуз". Матч, который состоится на "Далга Арене", начнется в 20:00.

Команды до этого не встречались в рамках официальных матчей премьер-лиги.

Премьер-лига Азербайджана

I тур

4 августа

20:00. "Араз-Нахчыван" - "Туран Товуз"

Судьи: Ингилаб Мамедов, Намиг Гусейнов, Асиман Азизли, Кямран Алиев

VAR: Раван Гамзазаде

AVAR: Муслим Алиев

Судья-инспектор: Вюсал Алиев

Представитель АФФА: Эльгиз Аббасов

"Далга Арена".

Отметим, что матчи тура "Сабаил" - "Сумгайыт" и "Карабах" - "Зиря" состоятся 5 августа, а встречи "Кяпаз" - "Нефтчи" и "Сабах" - "Габала будут сыграны 6 августа.