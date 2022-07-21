Сегодня азербайджанские клубы подключаются к борьбе в Лиге конференций УЕФА

Сегодня три азербайджанских клуба подключатся к борьбе в Лиге конференций УЕФА.

Сегодня три азербайджанских клуба подключатся к борьбе в Лиге конференций УЕФА.

Как сообщает Report , "Нефтчи", "Зиря" и "Габала" проведут свои первые матчи в рамках II квалификационного раунда турнира.

Первый матч дня состоится в Баку. Бронзовый призер прошлого сезона премьер-лиги Азербайджана "Зиря" примет израильскую команду "Маккаби" (Тель-Авив). Игра на "Далга Арене" начнется в 20:00. Матч будет обслуживать рефери ФИФА из Ирландии Роберт Хеннеси.

"Габала" на выезде сыграетм с "Фехерваром" в Венгрии. Матч, который пройдет на "Мол Арене", начнется в 21:00 по бакинскому времени. Главным арбитром встречи будет Каспар Шеберг из Швеции.

Серебряный призер прошлого сезона "Нефтчи" начнет Лигу конференций на Кипре. "Черно-белые" встретятся с кипрским "Арисом" (Лимасол). На игру назначена судейская бригада под руководством хорвата Ивана Бебека. Матч на "АЕК Арене" начнется в 21:30 по бакинскому времени.

Лига конференций УЕФА

II квалификационный раунд, первые игры

21 июля

20:00. "Зиря" - "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль)

Рефери: Роберт Хеннеси, Эмметт Динан, Дермот Брофтон, Оливер Моран.

Баку, "Далга Арена".

21:00. "Фехервар" (Венгрия) - "Габала"

Рефери: Каспар Шеберг, Макс-Робин Вильде, Андреас Свенссон, Гранит Македонци.

Секешфехервар, "Мол Арена".

21:30. "Арис" (Кипр) - "Нефтчи"

Судьи: Иван Бебек, Горан Патаки, Лука Паич, Дарио Бел.

Ларнака, "АЕК Арена".

Отметим, что ответные матчи между командами состоятся 28 июля.