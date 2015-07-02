 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Сегодня азербайджанские клубы начинают борьбу в Лиге Европы

    На поле выйдут Габала, Нефтчи и Интер

    Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ Сегодня азербайджанские клубы "Габала", "Нефтчи" и "Интер"  начинают борьбу в Лиге Европы. Как сообщает Report, сначала на поле выйдет бакинский клуб "Интер", который встретится с албанским "Лачи". Встреча начнется в 20:30 по бакинскому времени. 

    Первую игру Еврокубка нового сезона "Габала" проведет на выезде. Команда встретятся с "Динамо" (Грузия). Матч начнется в 21:00 по бакинскому времени. 

    В Баку состоится еще один матч. "Нефтчи" примет команду "Младост" (Черногория). Игра состоится на стадионе Bakcell Arena и начнется в 21:00.

    20:30. "Лачи" (Албания) - "Интер" (Азербайджан)

    Албания, Лачи. Стадион "Лачи"

    21:00. "Нефтчи" (Азербайджан) – "Младост" (Черногория)

    Баку. Bakcell Arena

    21:00. "Динамо" (Грузия) – "Габала" (Азербайджан)

    Тбилиси. Стадион "Динамо Арена"

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi