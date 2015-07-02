Сегодня азербайджанские клубы начинают борьбу в Лиге Европы

Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ Сегодня азербайджанские клубы "Габала", "Нефтчи" и "Интер" начинают борьбу в Лиге Европы. Как сообщает Report, сначала на поле выйдет бакинский клуб "Интер", который встретится с албанским "Лачи". Встреча начнется в 20:30 по бакинскому времени.

Первую игру Еврокубка нового сезона "Габала" проведет на выезде. Команда встретятся с "Динамо" (Грузия). Матч начнется в 21:00 по бакинскому времени.

В Баку состоится еще один матч. "Нефтчи" примет команду "Младост" (Черногория). Игра состоится на стадионе Bakcell Arena и начнется в 21:00.

20:30. "Лачи" (Албания) - "Интер" (Азербайджан)

Албания, Лачи. Стадион "Лачи"

21:00. "Нефтчи" (Азербайджан) – "Младост" (Черногория)

Баку. Bakcell Arena

21:00. "Динамо" (Грузия) – "Габала" (Азербайджан)

Тбилиси. Стадион "Динамо Арена"