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    Сегодня 8-ю играми будет дан старт 3-му туру Лиги Чемпионов

    Отметим, что все встречи начнутся в 22:45 по бакинскому времени

    Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Сегодня 8-ю играми будет дан старт III туру Лиги Чемпионов.

    Как передает Report, среди игр в 4-х группах наибольший интерес вызывает противостояние последнего обладателя кубка, испанского "Реал Мадрида " и английского "Тоттенхема". После первых двух туров эти команды, набрав по 6 очков, поделили первые два места в группе H. Победитель данной встречи с большой долей вероятности обеспечит себе путевку в 1/8 финала турнира.

    Английский "Манчестер Сити " и турецкий "Бешикташ" также пока что идут без потерь. Если команда из Манчестера в группе F примет имеющего в активе 3 балла итальянский "Наполи", то в группе G турки будут гостить в Монако, где сыграют с одноименной командой, которая после 2 туров имеет только одно очко в активе.

    17 октября

    Лига Чемпионов

    Групповой этап, III тур

    Группа E

    "Спартак" (Москва, Россия) - "Севилья" (Испания)

    "Марибор" (Словения) - "Ливерпуль" (Англия)

    Набранные очки: "Севилья" - 4, "Ливерпуль" - 2, "Спартак" - 2, "Марибор" - 1.

    Группа F

    "Манчестер Сити" (Англия) - "Наполи" (Италия)

    "Фейенорд" (Голландия) - "Шахтер" (Украина)

    Набранные очки: "Манчестер Сити" - 6, "Шахтер" - 3, "Наполи" - 3, "Фейенорд" - 0.

    Группа G

    "Монако" (Франция) - "Бешикташ" (Турция)

    "Лейпциг" (Германия) - "Порту" (Португалия)

    Набранные очки: "Бешикташ" - 6, "Порту" - 3, "Монако" - 1, "Лейпциг" - 1.

    Группа H

    "Реал Мадрид" (Испания) - "Тоттенхем" (Англия)

    АПОЭЛЬ (Кипр) - "Боруссия" (Дортмунд, Германия)

    Набранные очки: "Реал Мадрид" - 6, "Тоттенхем" - 6, "Боруссия" - 0, АПОЭЛЬ - 0.

    Отметим, что все встречи начнутся в 22:45 по бакинскому времени.

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