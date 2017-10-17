Сегодня 8-ю играми будет дан старт 3-му туру Лиги Чемпионов

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Сегодня 8-ю играми будет дан старт III туру Лиги Чемпионов.

Как передает Report, среди игр в 4-х группах наибольший интерес вызывает противостояние последнего обладателя кубка, испанского "Реал Мадрида " и английского "Тоттенхема". После первых двух туров эти команды, набрав по 6 очков, поделили первые два места в группе H. Победитель данной встречи с большой долей вероятности обеспечит себе путевку в 1/8 финала турнира.

Английский "Манчестер Сити " и турецкий "Бешикташ" также пока что идут без потерь. Если команда из Манчестера в группе F примет имеющего в активе 3 балла итальянский "Наполи", то в группе G турки будут гостить в Монако, где сыграют с одноименной командой, которая после 2 туров имеет только одно очко в активе.

17 октября

Лига Чемпионов

Групповой этап, III тур

Группа E

"Спартак" (Москва, Россия) - "Севилья" (Испания)

"Марибор" (Словения) - "Ливерпуль" (Англия)

Набранные очки: "Севилья" - 4, "Ливерпуль" - 2, "Спартак" - 2, "Марибор" - 1.

Группа F

"Манчестер Сити" (Англия) - "Наполи" (Италия)

"Фейенорд" (Голландия) - "Шахтер" (Украина)

Набранные очки: "Манчестер Сити" - 6, "Шахтер" - 3, "Наполи" - 3, "Фейенорд" - 0.

Группа G

"Монако" (Франция) - "Бешикташ" (Турция)

"Лейпциг" (Германия) - "Порту" (Португалия)

Набранные очки: "Бешикташ" - 6, "Порту" - 3, "Монако" - 1, "Лейпциг" - 1.

Группа H

"Реал Мадрид" (Испания) - "Тоттенхем" (Англия)

АПОЭЛЬ (Кипр) - "Боруссия" (Дортмунд, Германия)

Набранные очки: "Реал Мадрид" - 6, "Тоттенхем" - 6, "Боруссия" - 0, АПОЭЛЬ - 0.

Отметим, что все встречи начнутся в 22:45 по бакинскому времени.