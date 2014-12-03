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    ​Сегодня 7 команд перейдут в 1/4 финала Кубка Азербайджана

    6 встреч 1/8 финала пройдут между командами Премьер-лиги и Первого дивизиона

    Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня в Кубке Азербайджана по футболу пройдут игры 1/8 финала.

    Как сообщает Report, победитель состоящей из одного этапа игры перейдет в 1/4 финала.

    Из-за отказа от соревнований соперника клуба "Хазар-Лянкяран" команды "Араз Нахчыван", состоится всего 7 игр, а лянкяранская команда сразу перейдет в очередной этап. На остальных 6-ти играх встретятся команды Премьер-лиги и представители Первого дивизиона. Лишь встреча между командами "Сумгайыт" и "Баку" отличается встречей элитных клубов.

    Отметим, что один из двух первых матчей пройдет между последним победителем кубка страны - "Нефтчи" и одной из команд Первого дивизиона - командой "Карадаг Локбатан".


    1/8 финала, Кубок Азербайджана

    3 декабря (среда)

    13:00. "Нефтчи" - "Карадаг-Локбатан"


    Судьи:     Алиев Вусал, Амирасланов Князь, Ганбаров Вусал, Мамедов Махир

    Стадион имени Исмета Гаибова поселка Бакиханова


    13:00. "Нефтчала"– AZAL

    Судьи: Мамедов Ингилаб, Mусаев Эльман, Mусаев Вагиф, Гусейнли Халил

    Нефтчалинский городской стадион имени Наримана Нариманова


    15:00. "Сумгайыт" – "Баку"

    Судьи: Гасанов Рагим, Мамедов Рза, Махмудов Мехман, Mамедов Фарид

    "Kapital Bank Arena"


    15:00. "Габала"– "Агсу"

    Судьи: Юсифов Фариз, Алиев Искендер, Амирали Акиф, Фархадов Теймур

    Габалинский городской стадион


    15:30. "Карабах" – MOİK

    Судьи: Халилов Халил, Гасанов Джошгун, Аджалов Эльшан, Мамедов Орхан

    Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова


    17:00.     "Симург" – "Раван"

    Судьи: Аскеров Эльвин, Рамазанов Рахиль, Гамзазаде Раван, Исмайлов Сархан

    Закатальский городской стадион

    18:00. "Шахдаг" - "Интер"

    Судьи: Диниев Рамиль, Юсифов Джаваншир, Абдуллаев Мунис, Ахмедов Рамиль

    Стадион "İnter Arena". 

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