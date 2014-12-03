​Сегодня 7 команд перейдут в 1/4 финала Кубка Азербайджана

Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня в Кубке Азербайджана по футболу пройдут игры 1/8 финала.

Как сообщает Report, победитель состоящей из одного этапа игры перейдет в 1/4 финала.

Из-за отказа от соревнований соперника клуба "Хазар-Лянкяран" команды "Араз Нахчыван", состоится всего 7 игр, а лянкяранская команда сразу перейдет в очередной этап. На остальных 6-ти играх встретятся команды Премьер-лиги и представители Первого дивизиона. Лишь встреча между командами "Сумгайыт" и "Баку" отличается встречей элитных клубов.

Отметим, что один из двух первых матчей пройдет между последним победителем кубка страны - "Нефтчи" и одной из команд Первого дивизиона - командой "Карадаг Локбатан".





1/8 финала, Кубок Азербайджана

3 декабря (среда)

13:00. "Нефтчи" - "Карадаг-Локбатан"



Судьи: Алиев Вусал, Амирасланов Князь, Ганбаров Вусал, Мамедов Махир

Стадион имени Исмета Гаибова поселка Бакиханова



13:00. "Нефтчала"– AZAL

Судьи: Мамедов Ингилаб, Mусаев Эльман, Mусаев Вагиф, Гусейнли Халил

Нефтчалинский городской стадион имени Наримана Нариманова



15:00. "Сумгайыт" – "Баку"

Судьи: Гасанов Рагим, Мамедов Рза, Махмудов Мехман, Mамедов Фарид

"Kapital Bank Arena"



15:00. "Габала"– "Агсу"

Судьи: Юсифов Фариз, Алиев Искендер, Амирали Акиф, Фархадов Теймур

Габалинский городской стадион





15:30. "Карабах" – MOİK

Судьи: Халилов Халил, Гасанов Джошгун, Аджалов Эльшан, Мамедов Орхан

Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова



17:00. "Симург" – "Раван"





Судьи: Аскеров Эльвин, Рамазанов Рахиль, Гамзазаде Раван, Исмайлов Сархан

Закатальский городской стадион

18:00. "Шахдаг" - "Интер"

Судьи: Диниев Рамиль, Юсифов Джаваншир, Абдуллаев Мунис, Ахмедов Рамиль

Стадион "İnter Arena".