Сборные Швейцарии и Хорватии по футболу завоевали путевки на ЧМ-2018 - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ В европейской зоне состоялись первые 2 ответные игры плэй-офф Чемпионата мира по футболу, который состоится в 2018 году.

Как передает Report, Швейцария принимала Северную Ирландию, а Греция принимала Хорватию.

В обеих играх счет не был открыт. Это ничья принесла успех одному из хозяев и разочарование – другому.Швейцария прошла этот раунд благодря минимальной победе на выезде. Греция, в свою очередь, крупно уступила Хорватия в гостях и осталась за бортом Мундиаля.

Таким образом, число команд, завоевавших право участвовать на ЧМ-2018 достигло 28. Ранее Россия, Бразилия, Иран, Япония, Мексика, Бельгия, Южная Корея, Саудовская Аравия, Гермнаия, Англия, Испания, Нигерия, Коста-Рика, Египет, Польша, Исландия, Сербия, Франция, Португалия, Панама, Уругвай, Колумбия, Аргенитина, Сенегал, Марокко и Тунис добились этого права. Матчи ЧМ пройдут в следующем году с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах 11 городов России. Жеребьевка состоится 1 декабря в Москве.

Отметим, что обладатели последних путевок из европейской зоны определятся 13 и 14 ноября, когда состоятся матчи Италия-Швеция и Ирландия-Дания соответственно. В первом матче между этими командами итальянцы на выезде уступили шведам с минимальным счетом, а игра в Дании завершилась без забитых мячей.

ЧМ-2018

Зона Европы, раунд плэй-офф, ответные игры

12 ноября

21:00. Швейцария- Северная Ирландия - 0:0

Первая игра - 1:0

23:45. Греция - Хорватия - 0:0

Первая игра - 1:4

***22:56

В ответном стыковом матче за право выступать в финальном турнире чемпионата мира — 2018 в России сборная Швейцарии принимала на своём поле команду Северной Ирландии.

Как передает Report со ссылкой иностранные СМИ, встреча проходила на стадионе “Санкт-Якоб Парк” и завершилась со счётом 0:0.

В первой встрече, которая прошла в Белфасте, швейцарская команда победила со счётом 1:0. Таким образом, она получила путёвку на чемпионат мира – 2018, а сборная Северной Ирландии турнир пропустит.

Отметим, что Северная Ирландия заняла 2 место в группе С, где она играла вместе со сборной Азербайджана.