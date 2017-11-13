 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Сборные Швейцарии и Хорватии по футболу завоевали путевки на ЧМ-2018 - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

    В первой встрече, которая прошла в Белфасте, швейцарская команда победила со счётом 1:0

    Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ В европейской зоне состоялись первые 2 ответные игры плэй-офф Чемпионата мира по футболу, который состоится в 2018 году.

    Как передает Report, Швейцария принимала Северную Ирландию, а Греция принимала Хорватию.

    В обеих играх счет не был открыт. Это ничья принесла успех одному из хозяев и разочарование – другому.Швейцария прошла этот раунд благодря минимальной победе на выезде. Греция, в свою очередь, крупно уступила Хорватия в гостях и осталась за бортом Мундиаля.

    Таким образом, число команд, завоевавших право участвовать на ЧМ-2018 достигло 28. Ранее Россия, Бразилия, Иран, Япония, Мексика, Бельгия, Южная Корея, Саудовская Аравия, Гермнаия, Англия, Испания, Нигерия, Коста-Рика, Египет, Польша, Исландия, Сербия, Франция, Португалия, Панама, Уругвай, Колумбия, Аргенитина, Сенегал, Марокко и Тунис добились этого права. Матчи ЧМ пройдут в следующем году с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах 11 городов России. Жеребьевка состоится 1 декабря в Москве.

    Отметим, что обладатели последних путевок из европейской зоны определятся 13 и 14 ноября, когда состоятся матчи Италия-Швеция и Ирландия-Дания соответственно. В первом матче между этими командами итальянцы на выезде уступили шведам с минимальным счетом, а игра в Дании завершилась без забитых мячей.

    ЧМ-2018

    Зона Европы, раунд плэй-офф, ответные игры

    12 ноября

    21:00. Швейцария- Северная Ирландия - 0:0

    Первая игра - 1:0

    23:45. Греция - Хорватия - 0:0

    Первая игра - 1:4

    ***22:56

    В ответном стыковом матче за право выступать в финальном турнире чемпионата мира — 2018 в России сборная Швейцарии принимала на своём поле команду Северной Ирландии.

    Как передает Report со ссылкой иностранные СМИ, встреча проходила на стадионе “Санкт-Якоб Парк” и завершилась со счётом 0:0.

    В первой встрече, которая прошла в Белфасте, швейцарская команда победила со счётом 1:0. Таким образом, она получила путёвку на чемпионат мира – 2018, а сборная Северной Ирландии турнир пропустит.

    Отметим, что Северная Ирландия заняла 2 место в группе С, где она играла вместе со сборной Азербайджана.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi