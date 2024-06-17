Сборные Сербии и Англии установили антирекорд чемпионатов Европы

Матч Евро-2024 между сборными Сербии и Англии оказался самым низким по числу ударов по воротам в истории чемпионатов Европы по футболу.

Матч Евро-2024 между сборными Сербии и Англии оказался самым низким по числу ударов по воротам в истории чемпионатов Европы по футболу.

Как передает Report, об этом сообщает статистическая компания Opta.

"Команды установили антирекорд Евро по ударам за матч (11) – статистика с 1980 года. Англия сыграла на ноль в пяти матчах подряд на групповом этапе Евро – рекорд чемпионатов Европы. Сербия проиграла 10 из 13 матчей на крупных турнирах как независимая сборная. Харри Кейн провел свой 23-й матч на крупных турнирах – это рекорд Англии", - говорится в сообщении.