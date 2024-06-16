Сборные Сербии и Англии по футболу впервые встретятся на крупном турнире

Сборные Сербии и Англии по футболу сыграют 16 июня в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы, который проходит в Германии.

Сборные Сербии и Англии по футболу сыграют 16 июня в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы, который проходит в Германии.

Как сообщает Report , сербы впервые в своей истории участвуют в европейском первенстве.

Кроме того, это первая встреча сборных двух стран на подобного рода крупных турнирах европейского и мирового уровня.

В период Югославии британцы не проигрывали сопернику в шести последних матчах, потерпев поражение лишь раз в полуфинале ЕВРО-1968.

В другом матче группы C Дания встретится со Словенией, в последней встрече вечера, которая пройдет в группе D, сойдутся сборные Польши и Нидерландов. Эти команды также встречаются впервые на чемпионатах Европы и мира.

Отметим, что матч Польша - Нидерланды начнется в 17:00 по бакинскому времени, Словения - Дания — в 20:00, а Сербия - Англия — в 23:00.