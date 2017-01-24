Сборные Сенегала и Туниса вышли в 1/4 финала Кубка Африки по футболу - ВИДЕО

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Футболисты сборных Сенегала и Туниса вышли в 1/4 финала Кубка африканских наций, который проходит в Габоне.

Как передает Report, в понедельник игроки сборной Туниса в заключительной встрече группы В одержали победу над командой Зимбабве со счетом 4:2, а сенегальцы сыграли вничью со сборной Алжира - 2:2.

Таким образом, сборные Сенегала и Туниса заняли первое (7 очков) и второе (6) места соответственно, что позволило им пройти в следующую стадию турнира.

В 1/4 финала сборная Сенегала встретится с командой Камеруна. Противник сборной Туниса станет известен позднее.

Турнир завершится 5 февраля.