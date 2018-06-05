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    Сборные России и Турции по футболу сыграли вничью - ВИДЕО

    Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ Сборная России по футболу сыграла вничью со счетом 1:1 с командой Турции в товарищеском матче. Как сообщает Report, встреча прошла в Москве на стадионе "ВЭБ-Арена". Счет в матче на 35-й минуте открыл Александр Самедов. На 59-й минуте турецкий полузащитник Юнус Малли сравнял счет. 

    Этот матч стал последним для сборной России перед стартом на домашнем чемпионате мира по футболу. 

    Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

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