Сборные России и Италии проведут товарищеский матч

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Сборные России и Италии по футболу проведут товарищеский матч в целях подготовки к чемпионату мира 2018 года.

Как сообщает Report, об этом в интервью журналистам заявил президент Российского футбольного союза Виталий Мутко.

Он заявил, что товарищеский матч состоится в 2017 году: "Между футбольными федерациями России и Италии идут переговоры. Думаю, что матч пройдет в ноябре 2017 года. Сказать что-то конкретное пока трудно. Вполне возможно, что до ЧМ пройдет еще один товарищеский матч с Италией. Этот матч состоится в России".

Отметим, что ЧМ 2018 года пройдет в России. Стартующий 14 июня мундиаль продлится до 15 июля. Матчи пройдут в российских городах Москва, Калининград, Санкт-Петербург, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов, Сочи и Екатеринбург.