Сборные Польши и Португалии вышли на чемпионат мира по футболу

Сборная Польши по футболу со счетом 2:0 обыграла команду Швеции в финальном матче раунда плей-офф за выход на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Встреча прошла в польском Хожуве.

Сборная Польши по футболу со счетом 2:0 обыграла команду Швеции в финальном матче раунда плей-офф за выход на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Встреча прошла в польском Хожуве.

Как передает Report, голы забили Роберт Левандовский (49-я минута, с пенальти), Петр Зелиньский (73).

Польша вышла в финал раунда плей-офф автоматически, изначально поляки в полуфинале должны были сыграть со сборной России 24 марта в Москве. Однако 28 февраля Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Команда сыграет на чемпионате мира в восьмой раз, впервые команда приняла участие в турнире в 1938 году.

Сборная Португалии по футболу со счетом 2:0 обыграла команду Северной Македонии в финальном стыковом матче за право сыграть на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Поединок проходил на стадионе "Драгау" в Порту (Португалия).

В составе португальцев дублем отметился Бруну Фернандеш (32-я и 65-я минуты).

Ранее, Португалия в Порту выиграла у команды Турции со счетом 3:1 в полуфинале раунда плей-офф отборочного турнира чемпионата мира. В другом полуфинале сборная Северной Македонии обыграла в гостях действующего чемпиона Европы команду Италии со счетом 1:0. Итальянская сборная также не квалифицировалась на мировое первенство 2018 года в России.

Чемпионат мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря. На турнир уже отобрались команды Германии, Дании, Франции, Бельгии, Хорватии, Испании, Сербии, Англии, Швейцарии, Нидерландов, Бразилии, Аргентины, Эквадора, Уругвая, Ирана, Южной Кореи, Саудовской Аравии, Японии, Сенегала, Ганы, а также сборная Катара в качестве страны, принимающей турнир.