Сборные Кубы и США по футболу сыграли друг с другом впервые за 70 лет

Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ Национальные футбольные команды Кубы и США провели первую дружескую встречу с 1947 года, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

Американская сборная обыграла кубинцев со счетом 2:0 на стадионе имени Педро Марреро в Гаване.

Жена вице-президента США Джо Байдена Джилл, находящаяся с неофициальным визитом на Кубе, не упустила случая посетить игру.

В 2014 году две страны впервые за более чем полвека объявили о желании восстановить дипломатические отношения.