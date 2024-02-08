Сборные Кот-д'Ивуара и Нигерии сыграют в финале Кубка Африки по футболу

Сборная Кот-д'Ивуара со счетом 1:0 обыграла команду ДР Конго в полуфинальном матче Кубка африканских наций по футболу.

Сборная Кот-д'Ивуара со счетом 1:0 обыграла команду ДР Конго в полуфинальном матче Кубка африканских наций по футболу.

Как передает Report , турнир проходит в Кот-д'Ивуаре.

Гол на 65-й минуте встречи забил нападающий Себастьян Аллер.

В финале сборная Кот-д'Ивуара сыграет с командной Нигерии, которая в другом полуфинале одолела соперников из ЮАР. Основное и дополнительное время матча завершилось вничью со счетом 1:1, в серии пенальти нигерийцы победили со счетом 4:2.

Проигравшие в полуфинале встретятся в матче за третье место, который пройдет 10 февраля. Финал состоится днем позднее.

Изначально Кубок Африки должен были пройти в 2023 году, однако из-за погодных условий был перенесен на 2024-й. В последний раз турнир проходил в 2022 году, тогда победу одержала сборная Сенегала.