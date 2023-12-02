Сборные Германии и Шотландии сыграют в матче открытия чемпионата Европы 2024 года

Сборные Германии и Шотландии встретятся в первом матче чемпионата Европы по футболу 2024 года.

Сборные Германии и Шотландии встретятся в первом матче чемпионата Европы по футболу 2024 года.

Как передает Report , жеребьевка финальной части турнира проходит в Гамбурге.

Встреча состоится 14 июня на "Альянц-Арене" в Мюнхене. Также в группу A попали команды Венгрии и Швейцарии. Они проведут матч первого тура 15 июня в Кёльне.

В чемпионате Европы примут участие 24 команды, которые разбиты на шесть групп. Две лучшие команды каждого квартета выйдут в 1/8 финала. В плей-офф также попадут четыре лучшие сборные, занявшие третьи места в группах.

Чемпионат Европы пройдет в Германии, финал состоится 14 июля.