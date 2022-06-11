Сборные Беларуси и Казахстана по футболу сыграли вничью в матче Лиги наций

Команда Беларуси со счетом 1:1 сыграла вничью со сборной Казахстана в третьем матче группы 3 дивизиона С футбольной Лиги наций.

Команда Беларуси со счетом 1:1 сыграла вничью со сборной Казахстана в третьем матче группы 3 дивизиона С футбольной Лиги наций.

Как передает Report, встреча прошла в сербском Нови-Саде в пятницу.

В составе сборной Казахстана отличился Абат Аймбетов (13-я минута), у белорусской команды гол забил Владислав Малькевич (84).

Сборные Казахстана и Беларуси выступают в группе вместе с командами Азербайджана и Словакии. Казахстанцы не проигрывают третий матч подряд и являются лидерами турнирной таблицы, набрав 7 очков, вторыми идут словаки (6 очков), третьими - белорусы (2), четвертыми - азербайджанцы (1).

В следующем матче сборная Казахстана сыграет с командой Словакии дома 13 июня, а сборная Беларуси в этот же день на выезде встретятся с Азербайджаном.