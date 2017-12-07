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    Сборные Азербайджана и Армении по футболу в отборочном этапе ЕВРО-2020 будут играть в разных группах

    Сегодня УЕФА обнародовал процедуру жеребьевки турнира

    Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Сборная Азербайджана и Армении по футболу будут выступать в разных группах во время отборочного цикла ЕВРО-2020 и  турнира Лиги Наций.  Как сообщает Report, об этом рассказал президент УЕФА Александер Чеферин во время пресс-конференции. Сегодня УЕФА обнародовал процедуру жеребьевки отборочного цикла ЕВРО-2020 и Лиги Наций. 

    Такая же система будет применена в отношении сборных Украины и России. Чеферин объяснил это сложными отношениями между странами. Жеребьевка пройдет 24 января 2018 года. 

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