Сборные Англии и Венесуэлы завоевали путевку на решающую встречу

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Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Определились финалисты проводимого в Южной Корее чемпионата мира по футболу U20.
Как сообщает Report, после произошедших сегодня полуфинальных встреч сборные Англии и Венесуэлы завоевали путевку на решающий матч.
В полуфинале Англия обыграла Италию со счетом 3:1, а Венесуала в серии пенальти превзошла Уругвай - 4:3 (основное время 1:1).
Отметим, что предстоящая 11 июня финальная встреча состоится в 14:00 по бакинскому времени.
Şamo QuliyevАвтор новости