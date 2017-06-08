Сборные Англии и Венесуэлы завоевали путевку на решающую встречу

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Определились финалисты проводимого в Южной Корее чемпионата мира по футболу U20.

Как сообщает Report, после произошедших сегодня полуфинальных встреч сборные Англии и Венесуэлы завоевали путевку на решающий матч.

В полуфинале Англия обыграла Италию со счетом 3:1, а Венесуала в серии пенальти превзошла Уругвай - 4:3 (основное время 1:1).

Отметим, что предстоящая 11 июня финальная встреча состоится в 14:00 по бакинскому времени.