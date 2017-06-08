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    Сборные Англии и Венесуэлы завоевали путевку на решающую встречу

    Определились финалисты проводимого в Южной Корее чемпионата мира по футболу U20

    Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Определились финалисты проводимого в Южной Корее чемпионата мира по футболу U20.

    Как сообщает Report, после произошедших сегодня полуфинальных встреч сборные Англии и Венесуэлы завоевали путевку на решающий матч.

    В полуфинале Англия обыграла Италию со счетом 3:1, а Венесуала в серии пенальти превзошла Уругвай - 4:3 (основное время 1:1).

    Отметим, что предстоящая 11 июня финальная встреча состоится в 14:00 по бакинскому времени.  

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