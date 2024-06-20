Сборные Англии и Дании сыграли вничью в матче чемпионата Европы по футболу

Национальные команды Англии и Дании по футболу со счетом 1:1 сыграли вничью в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы в Германии.
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В составе сборной Англии мяч забил Гарри Кейн (18-я минута). У датчан отличился Мортен Юльманн (34).
Сборная Англии набрала четыре очка и занимает первое место в группе С. Датчане и словенцы набрали по два очка, в активе сборной Сербии одно очко. В заключительном туре 25 июня сборная Англии сыграет с командой Словении, датчане встретятся с сербами.