О нас

Сборные Англии и Дании сыграли вничью в матче чемпионата Европы по футболу

Сборные Англии и Дании сыграли вничью в матче чемпионата Европы по футболу Национальные команды Англии и Дании по футболу со счетом 1:1 сыграли вничью в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы в Германии.
Футбол
20 июня 2024 г. 22:12
Сборные Англии и Дании сыграли вничью в матче чемпионата Европы по футболу

Национальные команды Англии и Дании по футболу со счетом 1:1 сыграли вничью в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы в Германии.

Как передает Report, встреча прошла во Франкфурте-на-Майне.

В составе сборной Англии мяч забил Гарри Кейн (18-я минута). У датчан отличился Мортен Юльманн (34).

Сборная Англии набрала четыре очка и занимает первое место в группе С. Датчане и словенцы набрали по два очка, в активе сборной Сербии одно очко. В заключительном туре 25 июня сборная Англии сыграет с командой Словении, датчане встретятся с сербами.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоAVRO-2024: Danimarka - İngiltərə matçında bərabərlik qeydə alınıb - YENİLƏNİB - 5

Самое читаемое

Путин назвал число российских военнослужащих, воюющих в Украине
Путин назвал число российских военнослужащих, воюющих в Украине
14 июня 2024 г. 21:19
Лидеры G7 призвали Иран не передавать баллистические ракеты России
Лидеры G7 призвали Иран не передавать баллистические ракеты России
14 июня 2024 г. 20:39
Турецкий генерал: Франция губит себя, используя Армению для дестабилизации ситуации на Кавказе
Турецкий генерал: Франция губит себя, используя Армению для дестабилизации ситуации на Кавказе
20 июня 2024 г. 11:15
Эрдоган: Мы ожидаем от G7 более справедливого, всеобъемлющего и реалистичного подхода
ФотоЭрдоган: Мы ожидаем от G7 более справедливого, всеобъемлющего и реалистичного подхода
14 июня 2024 г. 20:24
Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье
Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье
15 июня 2024 г. 12:46
В США при организации БИГ состоялось мероприятие, посвященное борьбе с колониализмом
ФотоВ США при организации БИГ состоялось мероприятие, посвященное борьбе с колониализмом
20 июня 2024 г. 10:30
Завтра в Баку и регионах пройдут дожди и грозы
Завтра в Баку и регионах пройдут дожди и грозы
16 июня 2024 г. 12:28
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
17 июня 2024 г. 12:58
Завтра в ООН пройдет конференция БИГ по борьбе с колониализмом
Завтра в ООН пройдет конференция БИГ по борьбе с колониализмом
19 июня 2024 г. 19:56
В Армении по меньшей мере 10 человек задержаны в ходе обысков в офисах АРФД
В Армении по меньшей мере 10 человек задержаны в ходе обысков в офисах АРФД
14 июня 2024 г. 20:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi