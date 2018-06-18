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    Сборные Англии и Бельгии начинают выступления на чемпионате мира по футболу

    Баку. 18 июня. REPORT.AZ/ Три матча в Нижнем Новгороде, Сочи и Волгограде пройдут в понедельник на чемпионате мира по футболу.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в группе F сыграют команды Швеции и Южной Кореи, тогда как в рамках группы G состоятся два матча - между сборными Бельгии и Панамы, а также Англии и Туниса.

    Игровой день начнется в 16:00 по бакинскому времени матчем команд Швеции и Южной Кореи, который станет первой игрой чемпионата на стадионе "Нижний Новгород". 

    Шведская команда в стыковых матчах закрыла дорогу на мировое первенство перед сборной Италии, пробившись в финальный турнир спустя 12 лет. В отсутствие главной звезды шведского футбола последнего десятилетия Златана Ибрагимовича нынешняя команда достаточно ограничена в атаке, но боевита и дисциплинированна. При этом два года назад, с Ибрагимовичем в составе, сборная Швеции неудачно выступила на чемпионате Европы, набрав всего лишь очко в трех матчах.

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