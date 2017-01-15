Сборные Алжира и Зимбабве сыграли вничью в матче Кубка Африки по футболу - ВИДЕО

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Сборная Алжира по футболу сыграла вничью с командой Зимбабве со счетом 2:2 в матче первого тура группового этапа Кубка африканских наций, который проходит в Габоне.

Как передает Report, в составе команды Алжира дубль оформил полузащитник английского "Лестера" Рияд Марез (12-я и 82-я минуты). У Зимбабве отличились Кудакваше Махачи (17) и Няша Мушекви (29, с пенальти).

Позднее в воскресенье в группе B сыграют команды Сенегала и Туниса.

В следующем туре в группе пройдут матчи Алжир - Тунис и Сенегал - Зимбабве. Обе встречи состоятся 19 января.

Турнир завершится 5 февраля.