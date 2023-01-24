Сборную Нидерландов возглавил бывший наставник "Барселоны"

Новым главным тренером сборной Нидерландов по футболу назначен Рональд Куман.

Новым главным тренером сборной Нидерландов по футболу назначен Рональд Куман.

Как передает Report, об этом сообщила Футбольная федерация Нидерландов.

Так, 59-летний специалист подписал контракт до лета 2026 года.

Ранее сборную возглавлял Луи ван Гал, под руководством которого команда дошла до четвертьфинала чемпионата мира-2022 в Катаре. Там нидерландцы проиграли будущему чемпиону Аргентине (2:2, 3:4 по пенальти).

Рональд Куман возглавлял сборную Нидерландов с 2018-го по 2020-й год, после чего до октября 2021 года тренировал "Барселону".

Нидерланды выступят в отборе на Евро-2024 в группе с Францией, Ирландией, Грецией и Гибралтаром.