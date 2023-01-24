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Сборную Нидерландов возглавил бывший наставник "Барселоны"

Сборную Нидерландов возглавил бывший наставник "Барселоны" Новым главным тренером сборной Нидерландов по футболу назначен Рональд Куман.
Футбол
24 января 2023 г. 03:16
Сборную Нидерландов возглавил бывший наставник Барселоны

Новым главным тренером сборной Нидерландов по футболу назначен Рональд Куман.

Как передает Report, об этом сообщила Футбольная федерация Нидерландов.

Так, 59-летний специалист подписал контракт до лета 2026 года.

Ранее сборную возглавлял Луи ван Гал, под руководством которого команда дошла до четвертьфинала чемпионата мира-2022 в Катаре. Там нидерландцы проиграли будущему чемпиону Аргентине (2:2, 3:4 по пенальти).

Рональд Куман возглавлял сборную Нидерландов с 2018-го по 2020-й год, после чего до октября 2021 года тренировал "Барселону".

Нидерланды выступят в отборе на Евро-2024 в группе с Францией, Ирландией, Грецией и Гибралтаром.

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Версия на азербайджанском языке Niderland millisinin yeni baş məşqçisi təsdiqlənib

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