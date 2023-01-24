Сборную Нидерландов возглавил бывший наставник "Барселоны"

Новым главным тренером сборной Нидерландов по футболу назначен Рональд Куман.
Как передает Report, об этом сообщила Футбольная федерация Нидерландов.
Так, 59-летний специалист подписал контракт до лета 2026 года.
Ранее сборную возглавлял Луи ван Гал, под руководством которого команда дошла до четвертьфинала чемпионата мира-2022 в Катаре. Там нидерландцы проиграли будущему чемпиону Аргентине (2:2, 3:4 по пенальти).
Рональд Куман возглавлял сборную Нидерландов с 2018-го по 2020-й год, после чего до октября 2021 года тренировал "Барселону".
Нидерланды выступят в отборе на Евро-2024 в группе с Францией, Ирландией, Грецией и Гибралтаром.