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Сборной Украине присудили техническое поражение

Сборной Украине присудили техническое поражение Состоялось дисциплинарное заседание комитета УЕФА, на котором рассматривался вопрос несостоявшегося матча Лиги наций между сборными Швейцарии и Украины.
Футбол
25 ноября 2020 г. 22:58
Сборной Украине присудили техническое поражение

Состоялось дисциплинарное заседание комитета УЕФА, на котором рассматривался вопрос несостоявшегося матча Лиги наций между сборными Швейцарии и Украины.

Как передает Report, на заседании швейцарской и украинской сторонам предоставили возможность высказать свои доводы в ходе рассмотрения дела.

Аргументы украинской стороны УЕФА не принял и присудил сине-желтым техническое поражение - 0:3. Соответствующее решение опубликовано на официальном сайте Европейского футбольного союза.

Напомним, что поединок не состоялся в связи с запретами врача кантона Люцерн из-за появления новых случаев заражения коронавирусом в лагере сборной Украины.

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