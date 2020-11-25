Сборной Украине присудили техническое поражение

Состоялось дисциплинарное заседание комитета УЕФА, на котором рассматривался вопрос несостоявшегося матча Лиги наций между сборными Швейцарии и Украины.

Состоялось дисциплинарное заседание комитета УЕФА, на котором рассматривался вопрос несостоявшегося матча Лиги наций между сборными Швейцарии и Украины.

Как передает Report, на заседании швейцарской и украинской сторонам предоставили возможность высказать свои доводы в ходе рассмотрения дела.

Аргументы украинской стороны УЕФА не принял и присудил сине-желтым техническое поражение - 0:3. Соответствующее решение опубликовано на официальном сайте Европейского футбольного союза.

Напомним, что поединок не состоялся в связи с запретами врача кантона Люцерн из-за появления новых случаев заражения коронавирусом в лагере сборной Украины.