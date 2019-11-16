​Сборные Швеции и Финляндии оформили выход на Евро-2020

Определились еще две сборные, обеспечившие себе участие в финальной части чемпионата Европы 2020 года.

Как передает Report, к оформившим выход на Евро-2020 ранее сборным России, Бельгии, Италии, Польши, Испании и Украины, Турции, Франции, Англии и Чехии присоединились национальные команды Швеции и Финляндии.

Группа D

Дания - Гибралтар 6:0

Команда Оге Харейде легко обыграла Гибралтар и теперь гарантирует себе участие на ЕВРО-2020 даже при ничьей в гостевом матче с Ирландией. В первом тайме счет открыл Роберт Сков, а сразу после перерыва отличились Кристиан Гюткьер и Мартин Брейтвейт. Затем снова забил Сков, а окончательный результат дублем установил Кристиан Эриксен. В его активе теперь 21 гол за сборную.

Швейцария - Грузия 1:0

Автором единственного гола стал дебютант хозяев Седрик Иттен, прождавший ради этого до 77-й минуты. Теперь, чтобы оказаться на ЕВРО-2020, Швейцарии достаточно не проиграть в последнем туре Гибралтару. Отличную встречу провел вратарь гостей Георгий Лория, из-за которого счет не стал крупным. Самый верный шанс забить у сборной Грузии упустил Георгий Квилитая.

Группа F

Испания - Мальта 7:0

Пау Торрес и Дани Ольмо отметили дебют забитыми мячами и помогли Роберту Морено одержать самую крупную победу у руля сборной Испании. Красивейший гол в свой актив записал Хесус Навас, а еще у хозяев забили Альваро Мората, Санти Касорла, Пабло Сарабия и Жерар Морено.

Румыния - Швеция 0:2

Шведы нанесли румынам достаточно редкое домашнее поражение и забронировали путевку на ЕВРО. Форвард "Краснодара" Маркус Берг вывел гостей вперед ударом головой, следом за которым забил Робин Квайсон. Шведы сыграют в финальной стадии чемпионата Европы в шестой раз кряду.

Норвегия - Фарерские острова 4:0

Норвежцы забили в Осло по два гола в каждом тайме. В первом это сделали Торе Региниуссен и Ивер Фоссум, а после перерыва дубль оформил Александер Серлот. Впрочем, последовавшая победа шведов не оставляет теперь соседям с севера иного варианта, кроме как биться за путевку на ЕВРО в стыковых матчах.

Группа J

Финляндия - Лихтенштейн 3:0

Финны достаточно легко добились победы и впервые завоевали право сыграть в финальной стадии чемпионата Европы. Счет в середине первого тайма открыл Яссе Туоминен, а сразу после перерыва он же попал в штангу. Преимущество хозяев в итоге удвоил Теему Пукки, реализовавший пенальти. Затем нападающий "Норвича" забил еще раз, доведя количество своих голов в квалификации до девяти. После финального свистка в Хельсинки начался праздник.

Босния и Герцеговина - Италия 0:3

На матч в Зенице боснийцы выходили, уже зная, что не попадут в двойку лучших. Путь балканцев теперь лежит в стыковые матчи, а что касается Италии, гости одержали девятую подряд победу в квалификации. Защитник Франческо Ачерби забил свой первый гол за сборную, а Лоренцо Инсинье и Андреа Белотти сделали счет 3:0.

Армения - Греция 0:1

Греция, хоть и забила всего один мяч, контролировала ситуацию и чаще угрожала воротам. Автором победного гола стал Димитрис Лимниос, отличившийся за десять минут до перерыва. Самую хорошую возможность удвоить счет упустил Георгиос Масурас, не попавший в пустые ворота после передачи Лимниоса.