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В Пхеньяне спустя 29 лет встретились сборные КНДР и Южной Кореи

Сборные КНДР и Южной Кореи встретились спустя 29 лет

Сборные Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) и Южной Кореи спустя 29 лет встретились в Пхеньяне.

Как сообщает Report, матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года завершился ничьей (0:0). 

На игре присутствовал также президент ФИФА Джанни Инфатино.

Команды попадали в одну отборочную игру чемпионата мира 2010 года. Но тогда сборная КНДР принимала Южную Корею на нейтральном поле в Китае.

Отметим, что после трёх туров обе команды имеют в своём активе по 7 очков.

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