В Пхеньяне спустя 29 лет встретились сборные КНДР и Южной Кореи

Сборные Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) и Южной Кореи спустя 29 лет встретились в Пхеньяне.
Как сообщает Report, матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года завершился ничьей (0:0).
На игре присутствовал также президент ФИФА Джанни Инфатино.
Команды попадали в одну отборочную игру чемпионата мира 2010 года. Но тогда сборная КНДР принимала Южную Корею на нейтральном поле в Китае.
Отметим, что после трёх туров обе команды имеют в своём активе по 7 очков.
Şamo QuliyevАвтор новости