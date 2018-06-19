Сборная Японии обыграла команду Колумбии в матче чемпионата мира2018

Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ В матче группы H чемпионата мира–2018 сборная Колумбии встречалась с командой Японии.

Как сообщает Report, встреча проходила на стадионе «Мордовия Арена» и завершилась победой японцев со счётом 2:1.

Уже на 3-й минуте защитник колумбийцев Карлос Санчес был удалён с поля за игру рукой в своей штрафной площади, а Синдзи Кагава реализовал пенальти.

На 39-й минуте Хуан Кинтеро сравнял счёт, однако азиатская команда смогла забить второй и победный мяч — отличился нападающий Юйа Осако, забивший гол ударом головой.

Во втором матче группы H сегодня, 19 июня, сыграют сборные Польши и Сенегала.

Чемпионат мира по футболу–2018 проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах.