Сборная Венгрии впервые с 1962 года победила команду Англии

Сборная Венгрии по футболу дома со счетом 1:0 обыграла команду Англии в матче первого тура группы 3 дивизиона A Лиги наций.

Сборная Венгрии по футболу дома со счетом 1:0 обыграла команду Англии в матче первого тура группы 3 дивизиона A Лиги наций.

Как передает Report, встреча прошла в Будапеште.

Гол забил Доминик Собослаи (64-я минута, с пенальти). В следующем матче венгры сыграют с итальянцами, англичане - со сборной Германии, обе встречи пройдут 7 июня.

Международная федерация футбола (ФИФА) запретила венгерским болельщикам посетить матч из-за расистских оскорблений. Однако Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разрешил пропустить на матч 30 тыс. детей.

Команда Венгрии одержала победу над англичанами во второй раз в истории. Последняя победа венгров в очной встрече была одержана на групповом этапе чемпионата мира 1962 года (2:1).

Текущий розыгрыш Лиги наций является третьим в истории. Действующим победителем турнира является сборная Франции.