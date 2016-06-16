​Сборная Великобритании обыграла Уэльс - ВИДЕО

Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ Сегодня состоялась игра в группе B чемпионата Европы по футболу.

Как сообщает Report, на стадионе в Лансе встретились сборные Великобритании и Уэльса.

Гол был забит за 3 минуты до завершения первой части.

Счет в игре открыл полузащитник Уэльса Гарет Бейл, забивший ударом со штрафного гол в ворота, охраняемые Джо Хартом. Первые 45 минут завершились этим счетом.

Во второй части сборная Великобритании продемонстрировала активность. Отыграться англичанам удалось после удара Джейми Варди, который смог протолкнуть мяч в сетку Уэйна Хеннеси на 56-й минуте. Победу англичанам в компенсированное арбитром время принес Дэниел Старридж.

Игра завершилась победой англичан со счетом 2:1.

С этим результатом Великобритания стала лидером группы В с 4 очками.

Сборные Уэльса и Словакии разделили 2 и 3 места с 3-тремя очками. Россия стала последней в группе с 1 очком.