Сборная Уругвая завоевала третье место на Кубке Америки

Сборная Уругвая по футболу в серии послематчевых пенальти обыграла Канаду в матче за третье место на Кубке Америки.
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Первый гол в игре на 8-й минуте забил уругвайский полузащитник Родриго Бентанкур. На 22-й минуте канадец Исмаэль Коне сравнял счет. На 23-й минуте гол форварда сборной Уругвая Факундо Пеллистри не был засчитан из-за положения вне игры.
Во втором тайме за Канаду забил нападающий Жонатан Давид (80-я минута), а за Уругвай — Луис Суарес (90+2-я).
Отметим, что в финале турнира, который состоится завтра, встретятся сборные Аргентины и Колумбии.