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Сборная Уругвая завоевала третье место на Кубке Америки

Сборная Уругвая завоевала третье место на Кубке Америки Сборная Уругвая в серии послематчевых пенальти обыграла команду Канады в матче за третье место на Кубке Америки.
Футбол
14 июля 2024 г. 06:16
Сборная Уругвая завоевала третье место на Кубке Америки

Сборная Уругвая по футболу в серии послематчевых пенальти обыграла Канаду в матче за третье место на Кубке Америки.

Как сообщает Report, основное время игры, которая прошла на арене "Банк оф Америка Стэдиум" в городе Шарлотт, штат Северная Каролина, завершилось вничью со счетом 2:2, в серии пенальти точнее оказались уругвайцы — 4:3.

Первый гол в игре на 8-й минуте забил уругвайский полузащитник Родриго Бентанкур. На 22-й минуте канадец Исмаэль Коне сравнял счет. На 23-й минуте гол форварда сборной Уругвая Факундо Пеллистри не был засчитан из-за положения вне игры.

Во втором тайме за Канаду забил нападающий Жонатан Давид (80-я минута), а за Уругвай — Луис Суарес (90+2-я).

Отметим, что в финале турнира, который состоится завтра, встретятся сборные Аргентины и Колумбии.

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Версия на азербайджанском языке Amerika Kuboku: Uruqvay Kanadanı yenərək üçüncü olub

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