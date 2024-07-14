Сборная Уругвая завоевала третье место на Кубке Америки

Сборная Уругвая в серии послематчевых пенальти обыграла команду Канады в матче за третье место на Кубке Америки.

Сборная Уругвая по футболу в серии послематчевых пенальти обыграла Канаду в матче за третье место на Кубке Америки.

Как сообщает Report , основное время игры, которая прошла на арене "Банк оф Америка Стэдиум" в городе Шарлотт, штат Северная Каролина, завершилось вничью со счетом 2:2, в серии пенальти точнее оказались уругвайцы — 4:3.

Первый гол в игре на 8-й минуте забил уругвайский полузащитник Родриго Бентанкур. На 22-й минуте канадец Исмаэль Коне сравнял счет. На 23-й минуте гол форварда сборной Уругвая Факундо Пеллистри не был засчитан из-за положения вне игры.

Во втором тайме за Канаду забил нападающий Жонатан Давид (80-я минута), а за Уругвай — Луис Суарес (90+2-я).

Отметим, что в финале турнира, который состоится завтра, встретятся сборные Аргентины и Колумбии.