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Сборная Уругвая объявила о назначении Бьельсы на пост главного тренера

Сборная Уругвая объявила о назначении Бьельсы на пост главного тренера Футбольная ассоциация Уругвая объявила о назначении Марсело Бьельсы на пост главного тренера сборной.
Футбол
16 мая 2023 г. 04:43
Сборная Уругвая объявила о назначении Бьельсы на пост главного тренера

Футбольная ассоциация Уругвая объявила о назначении Марсело Бьельсы на пост главного тренера сборной.

Как передает Report, соглашение специалиста с национальной командой рассчитано до 2026 года.

Последним местом работы Бьельсы был "Лидс Юнайтед". Аргентинский специалист покинул команду в феврале 2022 года.

По окончании ЧМ-2022 команду покинул тренер Диего Алонсо. Под его руководством команда на турнире не смогла преодолеть групповой этап.

Отметим, ранее Бьельса дважды работал с национальными командами. С 1998 по 2004 год он тренировал Аргентину, став с ней олимпийским чемпионом в 2004-м и завоевав серебро Копа Америка в том же году. Помимо этого, специалист возглавлял сборную Чили (2007–2010) и принял с ней участие в ЧМ-2010.

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Версия на азербайджанском языке Uruqvay millisi Bielsanın baş məşqçi təyin olunduğunu açıqlayıb

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