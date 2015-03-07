Обнародован состав сборной Украины, являющейся соперником Азербайджана

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Главный тренер национальной сборной Украины Александр Косенко объявил расширенный состав, который будет готовиться к отборочным матчам чемпионата Европы-2016.

Как передает Report, отбор Евро-2016 пройдет с 18 по 21 марта этого года в Баку.

На подготовку к битвам в Баку вызваны:

Вратари - Евгений Иваняк и Дмитрий Литвиненко (оба - «Локомотив», Харьков), Юрий Савенко («ЛТК», Луганск);

полевые игроки - Николай Белоцерковец, Дмитрий Сорокин, Александр Сорокин, Денис Овсянников, Сергей Журба, Дмитрий Бондарь (все - «Локомотив», Харьков), Алексей Фетько, Дмитрий Калуков (оба - «Спортлидер +», Хмельницкий), Роман Кордоба («Энергия» Львов), Виталий Дзюба («ЛТК», Луганск), Евгений Валенко («Фенер», Азербайджан), Владимир Разуванов («Спартак», Россия).

Не сможет принять участия в турнире Петр Шотурма из московского клуба с потрясающим названием КПРФ. Он получил травму бедра и выбыл на три недели.

Команда соберется вместе 10 марта, а в Азербайджан отправится через шесть дней.

Соперниками украинской сборной будут Дания (18 марта), Бельгия (19 марта), Азербайджан (21 марта).

Победители семи групп попадают в финальную стадию напрямую, а семь обладателей вторых мест и лучшая команда из третьих продолжают борьбу в раунде плей-офф. В этом раунде восемь команд разбиваются по парам и проведут матчит 15 и 22 сентября. Четыре победителя дополнят состав финальной стадии.

На групповом этапе финального раунда двенадцать сборных будут поделены на четыре трио. Две сильнейшие команды каждой группы выйдут в четвертьфинал.

С этой стадии начинается этап матчей на вылет. Финальный турнир пройдет со 2 по 13 февраля 2016 года в Белграде.